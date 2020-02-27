Обстрел кладбища в Попасной прокуратура квалифицирует как нарушение законов и обычаев войны (Фото)

Прокуратурой Луганской области совместно со следователями Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях задокументированы результаты обстрела, осуществленного незаконными вооруженными формированиями в Попасной (Луганская обл.) 18 февраля 2020 года. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщает пресс-служба ведомства.

«В нарушение норм международного гуманитарного права, а именно статьи 52 Дополнительного протокола к Женевской конвенции от 12 августа 1949 года и статьи 25 Гаагской конвенции 1907 года, указанные вооруженные формирования с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения осуществили циничный обстрел городского кладбища, расположенного на восточной окраине прифронтового города Попасная», – отмечается в сообщении.

В ходе осмотра эпицентра обстрелов прокуроры зафиксировали три воронки от снарядов диаметром 2 м 80 см, 2 м 50 см и 2 м 60 см, многочисленные повреждения надгробных памятников, крестов и оград для могил. По данным следствия, огонь велся из ствольной артиллерии калибра 122 мм.

По результатам осмотра места происшествия были изъяты металлические фрагменты (обломки), которые остались в результате взрыва снарядов.

По данному факту прокуратура Луганской области начала уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны). Проведение досудебного расследования поручено следователям 3 управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, 18 февраля НВФ на Луганщине пошли в наступление, атаковали позиции украинских военных и попытались прорваться через линию разграничения. Бой завершился, подразделения Объединенных сил дали адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией. Также в штабе ООС сообщили о потерях среди украинских военных.