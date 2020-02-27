На Донетчине нетрезвый водитель напал на патрульных

33-летний житель Мариуполя нарушил правила дорожного движения и не остановил свой автомобиль по требованию сотрудников патрульной полиции. Чтобы избежать штрафа, мужчина увеличил скорость и пытался скрыться от правоохранителей. Патрульные остановили авто нарушителя, однако последний напал на них. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

«Во время патрулирования полицейские заметили автомобиль "Фиат", водитель которого нарушил правила дорожного движения. Правоохранители попросили водителя остановить транспортное средство, однако последний только увеличил скорость. Полицейским пришлось преследовать нарушителя. Уже вскоре проезд авто был заблокирован. Мужчина выбежал из автомобиля и пытался бежать, но был остановлен. Выяснилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения», – рассказали в полиции.

При составлении административных материалов мужчина нанес 20-летнему рядовому полиции и 35-летнему старшему лейтенанту телесные повреждения, также начал бить по служебному автомобилю правоохранителей.

Мужчину доставили в Приморское отделение полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.