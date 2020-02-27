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В «ДНР»: В Енакиево рухнувший столб повредил трамвай (Фото)

27.02.20 15:37
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Енакиево (Донецкая обл.) сегодня, 27 февраля, упал столб, установленный у трамвайной линии. Падая, столб повредил трамвай, следовавший по маршруту. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

«В Енакиево столбы падают в обморок», – написал автор фото в местном паблике.

Местные жители иронизируют по поводу ситуации:

  • Анна: «При виде трамвая, которому лет 80»;
  • Максим: «Еще и с символикой ДНР, которой залеплен весь город»;
  • Марк: «Даже столбы не выдерживают властей ДНР».

О пострадавших и иных подробностях инцидента не сообщается.

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