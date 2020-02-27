В «ДНР»: В Енакиево рухнувший столб повредил трамвай (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Енакиево (Донецкая обл.) сегодня, 27 февраля, упал столб, установленный у трамвайной линии. Падая, столб повредил трамвай, следовавший по маршруту. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
«В Енакиево столбы падают в обморок», – написал автор фото в местном паблике.
Местные жители иронизируют по поводу ситуации:
- Анна: «При виде трамвая, которому лет 80»;
- Максим: «Еще и с символикой ДНР, которой залеплен весь город»;
- Марк: «Даже столбы не выдерживают властей ДНР».
О пострадавших и иных подробностях инцидента не сообщается.