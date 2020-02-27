«На нем тут все держится, мы у него в гостях»: На передовой украинских бойцов обитает кот Толик

На Донбассе на передовой украинских бойцов обитает кот по кличке «Толик». Об этом сегодня, 27 февраля, рассказали в благотворительном фонде «Повернись живим» («Вернись живым») на странице организации в Facebook.

«"На Толике тут все держится", "Толик и его молодая команда", "Мы все в гостях у Толика". Вечер. Кухня, обустроенная в блиндаже. До позиций врага – чуть больше километра. Бойцы 93-й ОМБр "Холодный Яр" передают Толика из рук в руки. Толик – кот, который достался военным по «наследству» от бригады, которая стояла на этом направлении до них», – говорится в сообщении.

Как отмечается, когда и как он тут появился, и какая на самом деле у него кличка, никто не знает. Кота Толика, который вальяжно заходит в блиндаж и усаживается посередине, просто любят. И он отвечает людям в камуфляже взаимностью.

«Толик, это прилеты. А как ты хотел?», – говорит один из бойцов, бросая на пол возле кота кусок сардельки. И в блиндаже поднимается хохот.

Как сообщалось ранее, будни на фронте невозможно представить без четверолапых друзей, которые приходят к украинским воинам в поисках чего-нибудь вкусненького и нередко остаются на позициях. Они приносят немало пользы: коты блестяще справляются с проблемой грызунов, а собаки нередко предупреждают о приближении чужаков. А в День кота (17 февраля), украинские военные, которые служат на фронте на Донбассе, показали своих пушистых любимцев.