Статус лица, лишенного свободы в результате вооруженной агрессии России: Стало известно, кто получил

65 освобожденных из плена «Л-ДНР» граждан Украины получили статус лиц, которые были лишены свободы в результате вооруженной агрессии России против Украины. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ) Украины.

Так, в МинВВОТ состоялось заседание Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с признанием лиц бывшими лишенными свободы в результате вооруженной агрессии России против Украины, которая создана при министерстве. «Сегодня такой статус получили 65 человек из числа тех, что были освобождены 29 декабря 2019 года. Уже в начале следующей недели они получат финансовую помощь от государства в размере 100 тыс. грн», – сообщила глава МинВВОТ Оксана Коляда.

Как уточняется, комиссия рассмотрела пакеты документов и приняла решение о предоставлении статуса 57 гражданским лицам и 10 военнослужащим. «Еще 4 семьи тех, кто до сих пор, к сожалению, находится в заключении получат финансовую поддержку государства на обеспечение правовой помощи и других потребностей в размере 100 тыс. грн», – уточнила Коляда на своей странице в Facebook.

В состав комиссии кроме представителей МинВВОТ входят представители других ведомств, в частности силового блока и представители общественных организаций, которые занимаются проблематикой лиц незаконно лишенных личной свободы.

В министерстве напомнили, что накануне, 19 февраля, было принято соответствующее Постановление КМУ.

Кроме того, как уточнили в пресс-службе, с 29 декабря 2019 года МинВВОТ осуществляет постоянное сопровождение и оказывает помощь освобожденным из плена гражданским лицам. В частности, 64 гражданским была проведена комплексная диагностика и обеспечено лечение в ряде медицинских учреждений, оказана психологическая поддержка и юридические консультации. МинВВОТ координировало работу соответствующих учреждений по восстановлению документов тем лицам, которые их потеряли во время плена. Так, 23 из 25 украинцев уже получили паспорта и другие удостоверения, в которых они нуждались, а также открытие банковских счетов.

Напомним, в рамках обмена удерживаемыми лицами 29 декабря Украина передала сторонам «Л-ДНР» 127 человек. 14 человек отказались участвовать в обмене и остались на подконтрольной Украине территории. «Л-ДНР» отдали 76 плененных украинцев, а четверо решили остаться на неподконтрольной украинской власти территории, потому что у них там находятся семьи.

Как сообщалось ранее, освобожденные из плена «Л-ДНР» в результате обмена 29 декабря 2019 года граждане Украины получат по 100 тыс. грн материальной помощи.