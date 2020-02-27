Переселенцы и жители неподконтрольной Луганщины могут получить юридическую помощь в Станице Луганской

Переселенцы и другие жертвы вооруженного конфликта, в том числе и те, что проживают на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области, могут получить юридическую помощь в прифронтовой Станице Луганской. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщает пресс-служба Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) на своей странице в Facebook.

Так, в УХСПЧ появилась новая общественная приемная – Приемная УХСПЧ территориальных громад Станично-Луганского района, которая существует на базе Общественной организации «Станично-Луганский центр правовой информации и юридической помощи».

Она находится по адресу: пгт. Станица Луганская, ул. 2 линия, д. 11.

График приема:

в понедельник и в пятницу – с 9:00 до 16:00;

со вторника по четверг – с 10:00 до 16:00.

Для записи на консультацию звоните +38 095 822 58 85. Также правовую поддержку оказывают по телефону +38 050 027 08 10, электронный адрес: ipc.stanica@gmail.com.

Кроме того, получить бесплатную правовую помощь можно в любой из приемных УХСПЧ. Адреса можно найти по ссылке https://helsinki.org.ua/advice-centres/

Напомним, для переселенцев разработан чат-бот, который дает ответы на актуальные вопросы юридического характера.

Как сообщалось ранее, для переселенцев существует три сервиса для получения правовой помощи. Также внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и граждане, пострадавшие от вооруженного конфликта на Донбассе, могут получить бесплатные юридические консультации и сопровождение в суде.