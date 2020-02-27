Многоэтажка для переселенцев в Виннице: Замглавы МинВВОТ рассказал, о чем договорился с местной и областной властью

По состоянию на 2020 год в Винницкой области официально зарегистрировано 11 тыс.167 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), из них около 4 тысячи проживает в Виннице. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщил заместитель главы Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ) Украины Руслан Калинин на своей странице в Facebook.

Сегодня он провел встречу с председателем Винницкой государственной областной администрации Владиславом Скальским и Винницким городским головой Сергеем Моргуновым. Отдельно проговорили вопросы строительства многоэтажки для переселенцев, которым занимается Общественная организация «Об'єднання переселенців "Спільна справа"» («Объединение переселенцев "Общее дело"»). «Спасибо местной власти за предоставление земельного участка и что предусмотрели средства из местного бюджета на разработку проектно-сметной документации», – написал Калинин.

По словам замминистра, они договорились:

местная власть поможет с подключением коммуникаций к многоэтажке, которую будет строить жилой кооператив переселенцев;

областная администрация рассмотрит возможность дополнительно финансово поддержать этот проект;

совместными усилиями реализовать проект строительства нового здания для Донецкого национального университета им. В. Стуса, а также жилья для преподавателей и студентов переселенцев;

Винница и Винницкая область в ближайшее время подаст заявки на участие в программе государственной субвенции 70% на 30%.

«Именно в Виннице местная власть поддержала строительство многоэтажки. Мы должны объединить усилия местной власти, Министерства, доноров и инвесторов. Этот проект будет пилотным и может стать хорошим примером для всей Украины. Министерство будет поддерживать такие проекты и в рамках сотрудничества по решению жилищного вопроса переселенцев был подписан двусторонний меморандум», – рассказал Калинин.

Напомним, в Виннице переселенцы будут строить многоквартирный дом. Депутаты Винницкого горсовета во время заседания сессии 31 января одобрили Соглашение о социальном партнерстве в строительстве жилья для ВПЛ.