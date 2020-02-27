От пенсий до цены на газ: Какие изменения ждут граждан Украины с 1 марта (Инфографика)

В Украине с 1 марта некоторым категориям пенсионеров индексируют выплаты, вырастут тарифы на стационарную телефонную связь, а промышленные потребители будут меньше платить за газ. Об этом, ссылаясь на данные из открытых источников информации, пишет «Слово и дело».

Так, с 1 марта произойдет повышение некоторых социальных выплат. В частности, возрастет минимальный размер помощи по безработице. Безработные, выплаты которым назначают с учетом зарплаты и стажа, будут получать 1,8 тыс. грн (на 170 грн больше). А безработные, для выплаты которым это не учитывают, – 650 грн (на 40 грн больше).

Также индексируют выплаты пенсионерам, которые получают их по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца, за выслугу лет. Индексируют пенсии чернобыльцам-ликвидаторам и уволенным военным срочной службы. Пенсии вырастут в среднем на 8,5-12%. Подробнее посмотреть, у кого и насколько вырастут пенсии в марте, можно здесь.

Гражданам Украины, которые в следующем месяце собираются поехать в Россию, нужно помнить, что с 1 марта выезд в соседнюю страну будет только по загранпаспортам. Такое решение в конце прошлого года принял Кабинет министров Украины. «Таким образом, уменьшается время прохождения пограничного контроля каждого гражданина. Для проверки данных лица сведения загранпаспортов считываются специальными приборами. В то же время при въезде граждан Украины с территории РФ на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины и по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении», – отметили в Кабмине.

Также с 1 марта будут повышены тарифы на стационарную телефонную связь. Тариф «Домашний безлимитный» будет стоить на 24 грн дороже – 123 грн, тариф «Домашний базовый» на 23 грн дороже – 117 грн, тариф «Простой» на 6,7 грн дороже – 73,81 грн. Абонентская плата за телефон составит 59,71 грн (плюс 5 грн).

Для промышленных потребителей «Нафтогаз» с марта снижает цену на газ. При условии использования больше 50 тысяч кубометров газа и предоплаты за него одна тысяча кубов будет стоить 4 тыс. 777,2 грн (-816 грн). Если использовать меньше 50 тысяч кубометров и платить на протяжении месяца – 5 тыс. 527,2 грн за тысячу кубов (-722,4 грн).