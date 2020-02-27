Станет ли социальное жилье более доступным для переселенцев, – мнение эксперта

Решение правительства Украины сделать более доступным социальное жилье для переселенцев – это больше показательный шаг, чем реальная попытка решить проблему. Такое мнение выразил аналитик Общественной приемной Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) на базе Общественной организации «Правозахисна група "СІЧ"» («Правозащитная группа "СИЧ"») Виктор Филатов. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщает пресс-служба организации.

По его словам, во-первых, в правительстве этим решением они привязали величину опосредованной стоимости найма (аренды) жилья в населенном пункте к общей площади квартиры или жилого дома. Ранее этот показатель был привязан к стоимости найма (аренды) комнаты в общежитии. Во-вторых, предлагается отказаться от стандартов общежитии ( 6 кв. м жилой площади на одного человека), внедрив категорию «жилье» ( 22 кв. м общей площади на семью из двух человек и дополнительно 9,3 кв. м на каждого следующего члена семьи).

Вот в этом и заключаются изменения. «Это более показательный шаг, чем реальная попытка решить проблему. Положительным является то, что категория социальное жилье теперь не ограничивается общежитиями, но в изменениях речь не идет о механизме увеличения фонда такого жилья, а также об увеличении срока, на который человек сможет им пользоваться. Это просто игра слов, которая не даст ожидаемого результата, ведь дело не в доходах вынужденных переселенцев и стоимости аренды социального жилья, а в отсутствии должного фонда такого жилья в государстве», – считает Виктор Филатов.

Он добавил, что не секрет, что социальное жилье в Украине фактически не строится. Тогда как тот небольшой жилой фонд, который существует, выделяется на нужды всех социально незащищенных категорий, и предоставляется государством лишь для временного проживания.

Напомним, 19 февраля 2020 года правительство собственным Постановлением №221 внесло изменения в Порядок определения средней стоимости найма (аренды) жилья в населенном пункте, который действовал еще с 2008 года и не учитывал реалий современной Украины. «Теперь переселенцы, нуждающихся в социальной защите, смогут быть взятыми на социальный квартирный учет и позже получить социальное жилье», – говорится в сообщении пресс-службы правительства Украины.

Основные изменения касаются ВПЛ, которые не имеют жилья для проживания или жилье которых разрушено в результате конфликта на востоке Украины, а также граждан, для которых социальное жилье является единственным местом проживания и среднемесячный совокупный доход которых меньше величины опосредованной стоимости найма жилья в населенном пункте и прожиточного минимума.