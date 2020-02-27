Зарплаты учителей в Украине: Министр рассказала о реформировании системы

Министерство образования и науки (МОН) Украины до конца апреля должно разработать концепцию реформирования системы заработных плат учителей. Об этом заявила глава МОН Анна Новосад, сегодня, 27 февраля, передает «Украинская правда».

По ее словам, ключевое, на чем будут базироваться будущие изменения по зарплате, – это оптимизация надбавок в сторону увеличения оклада и уменьшение количества надбавок. «И начнем мы с надбавки за престижность труда, которая одной из первых должна быть интегрирована в оклад. Те предельные 30%, которые выплачиваются как надбавка, должны перейти в оклад заработной платы», – сказала министр.

Новосад уточнила, что с помощью нового закона «О среднем образовании» учителям добавили некоторое количество надбавок, но радикальных изменений документ не принесет. «Но я буду очень откровенна: каких-то радикальных изменений принятый закон относительно заработной платы не внедряет. Мы понимали, что закон надо принять как можно быстрее. И мы осознавали, что реформа заработных плат является очень непростым вопросом, который требует более широкой публичной дискуссии. И чтобы не затягивать принятие закона статьей о заработной плате, мы решили оставить систему, какая она есть, и начать нарабатывать реформу заработной платы отдельно», – рассказала глава МОН.

Также министр отметила, что любые изменения должны иметь под собой финансовую основу. «И без понимания того, какой будет бюджетный ресурс следующие несколько лет я лично не готова менять ничего, потому что в пределах нынешних объемов что-то существенно реформировать не получится. Нам нужны дополнительные миллиарды гривен, чтобы существенно повысить заработную плату», – пояснила Анна Новосад.

Напомним, 16 января Верховная Рада Украины приняла новый Закон «О полном общем среднем образовании». Закон предусматривает возможность для учеников выбирать свою образовательную траекторию, а также, гарантирует получение среднего образования людям с особыми потребностями. А также Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения бесплатным питанием детей внутренне перемещенных лиц».