Проблема госшахты «Южнодонбасская № 1» не решена, ее ждет полное обесточивание

Проблемная ситуация с оплатой электроэнергии государственной шахты «Шахтоуправление "Южнодонбасское № 1"», обострившаяся в феврале 2020 года, остается нерешенной. По требованию поставщика ЭК «Укрэнергоуголь» государственное предприятие будет полностью обесточено 28 февраля, включая агрегаты водоотлива и вентиляции. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

«Причина обесточивания шахтоуправления – системные нарушения графика погашения долгов за электроэнергию перед поставщиком и оператором системы распределения (далее – ОСР). В соответствии с законодательством Украины, ОСР обязаны ограничить или отключить от энергоснабжения потребителя, который не выполняет свои обязательства по оплате электроэнергии. Невыполнение условий оплаты – прямое нарушение потребителем норм закона Украины "О рынке электрической энергии" и Правил пользования розничного рынка электроэнергии», – отметили в пресс-службе.

Другой шахтой, имеющей задолженность за использованную электроэнергию, является ГП «Шахта им. Н. С. Сургая». В случае нарушения графика реструктуризации задолженности шахте будут ограничены поставки электроэнергии со 2 марта за долги перед поставщиком и ОСР.

В пресс-службе отмечают, что по оценкам экспертов угольной промышленности, полное отключение шахты «Южнодонбасская № 1» от энергоснабжения грозит затоплением государственного предприятия и серьезными экологическими последствиями. Ограничение энергоснабжения ГП «Шахта им. Н. С. Сургая» остановит добычу угля и работу предприятия. Как сообщалось ранее, в декабре 2019 года Верховный Суд Украины дал четкое разъяснение, что ответственность за все последствия отключения электроэнергии несет должностное лицо предприятия-должника за электроэнергию.

«Оператор системы распределения обеспокоен ситуацией, которая сложилась, и неоднократно обращался в Министерство энергетики и угольной промышленности Украины, Министерство развития громад и территорий, Донецкую областную государственную администрацию, СНБО и к премьер-министру Алексею Гончаруку с просьбой взять на особый контроль решение финансовых проблем предприятий для предупреждения полной остановки их работы, в последний раз – 20.02.2020. Мы надеемся, что все ответственные лица присоединятся к решению обозначенной выше проблемы», – добавили в пресс-службе.