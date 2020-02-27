Под взрывы боеприпасов: ремонтная бригада «Воды Донбасса» попала под обстрел

Работники компании «Вода Донбасса» завершили ремонт Южнодонбасского водопровода, который находится в зоне боевых действий. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщает пресс-служба компании.

«26 февраля аварийно-восстановительные бригады Покровского регионального производственного управления завершили ремонтные работы на поврежденном участке водовода диаметром 1400 мм Южнодонбасского водопровода, который находится в зоне боевых действий. В ходе работ методом сварки была устранена трещина длиной 2,5 метра и шириной 1,5 см», – говорится в сообщении.

В 20:45 того же дня была открыта линейная задвижка, и водовод открыли на заполнение.

Как сообщается, во время проведения ремонтных работ два раза был нарушен режим тишины: в непосредственной близости от места проведения работ взорвались два боеприпаса, что угрожало жизни и здоровью сотрудников. Эти факты зафиксировали представители миссии ОБСЕ.