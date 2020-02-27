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Поругались: В «ЛНР» мужчина до смерти избил сожительницу

27.02.20 17:03
Фото: скриншот видео YouTube
Фото: скриншот видео YouTube

В неподконтрольном украинским властям Стаханове (после переименования Кадиевка, Луганская обл.) мужчина до смерти избил сожительницу. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

В обнародованном видеосюжете отмечается, что о смерти 39-летней женщины 1991 года рождения он сам сообщил в «полицию».

«Смерть наступила в результате закрытой тупой травмы головы. Сотрудниками уголовного розыска Стахановского ГУВД МВД ЛНР установлено, что телесные повреждения, повлекшие смерть потерпевшей, причинил ее сожитель, гражданин 1988 года рождения», – заявили в «МВД ЛНР».

Подозреваемый свою вину признал: «Мы поругались и я нанес ей удар: один раз в голову, один раз в область поясницы».

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