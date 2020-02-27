На Луганщине нашли тайник с боеприпасами участницы НВФ «ЛНР» (Фото)

В Лисичанске (Луганская обл.) обнаружили тайник со взрывчаткой и гранатометными выстрелами, оборудованный одной из участниц незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ЛНР». Об этом сегодня, 27 февраля, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

«Жительница Лисичанска, которая в 2014 году присоединилась к НВФ так называемой "ЛНР", оставила по месту жительства тайник с оружием и боеприпасами. Из тайника, оборудованного в гараже частного дома, правоохранители изъяли 5 гранатометных выстрелов ВОГ 17-М, 3 гранаты различных модификаций, самодельное взрывное устройство, взрыватели, взрывчатое вещество, 2 сигнальных патрона СП-26 и более 100 патронов различного калибра», – говорится в сообщении.

Фото: пресс-центр СБУ

Отмечается, что по данному факту проводятся следственные действия.

«В начале этого года следователи уже сообщили фигурантке дела о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 (участие в непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях) Уголовного кодекса Украины», – сообщили в СБУ.