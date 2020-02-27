Донбасс занимает ключевое место в «большой сделке» между Россией и Западом, – эксперт

Донбасс занимает ключевое место в «большой сделке» между Россией и Западом, где каждая из сторон отстаивает свои интересы. Об этом рассказал политолог Владимир Фесенко, комментируя итоги Мюнхенской конференции по безопасности и представленный на ней «план 12 шагов» по Донбассу.

«То, что у нас был огромный "хай", российская провокация с этим "планом 12 шагов", на самом деле – там не Россия. Это не план, а главные заказчики – это западные элиты, европейские и американские в том числе. Европейцы больше заинтересованы. Переговоры идут на этот счет с Западом. Здесь нет официальной переговорной линии, есть несколько, как говорят дипломаты, "трэков"», – отметил Фесенко.

«Один из главных трэков – это Макрон и Путин: все переговоры с той стороны – Путин. Это в Украине Козак может от имени Путина договариваться с Ермаком, а там – напрямую первые лица. Меркель была в январе в РФ, но ее больше Ливия беспокоила, но все равно украинская линия остается. Это два разных трэка, причем интересы Германии и Франции по отношению к России существенно отличаются. Третий – американский трэк. Тут один инсайд. Я недавно спросил одного очень влиятельного американского чиновника, который сейчас остается влиятельным общественным лицом, хорошо знающим Украину: "А поедет ли Трамп на 9 Мая в Москву?". Он сказал, конечно, неофициально, что, пока идет избирательная кампания, а это будет разгар избирательной кампании, хоть и не финишная часть, не поедет на 9 Мая. Это маловероятно, тут есть риски. А вот после выборов вероятность очень и очень высокая прямой встречи [с Путиным] и визита [Трампа] в Москву. Удастся ли им нащупать какую-то формулу выхода из кризиса… А там много вопросов – вопрос о ракетах средней дальности, о будущем Путина и вопрос Украины – Донбасс, санкции. В Москву собирается Макрон. Пока не ясно, кто Германию будет представлять [на праздновании 9 Мая в Москве]», – продолжил эксперт.

Политолог также считает, что Россия и Запад могут договориться о судьбе Донбасса: «Мы занимаем ключевое место в этой "большой сделке". Что интересует Путина в этой "большой сделке": не столько желание вернуться в "Большую семерку", то, чтобы она опять стала "восьмеркой". Это символически приятно, но не это главное. Санкции. Снятие санкционного режима. Это же интересует и европейцев. Американцев меньше, это для них не главное, а вот европейцев интересует. Геополитически есть желание как-то урегулировать достаточно опасный вопрос с ракетами средней дальности, потому что это создает проблемы и для глобальной, и для национальной безопасности, но без украинского вопроса решить это невозможно. Это часть "большой сделки", но не на любых условиях – вот что очень важно. А ответ, на каких: точно, что не на наших, и не на российских. Теоретически возможность [найти консенсус] есть».

Напомним, в Германии на очередной Мюнхенская конференции по безопасности группой политиков и экспертов был представлен план завершения войны на Донбассе под названием «12 шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV