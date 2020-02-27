Луганщина готовится к любому развитию событий по коронавирусу, – глава области

В Луганской области на действующих контрольных пунктах будут дежурить бригады скорой медицинской помощи. Власти региона готовы быстро реагировать на изменение ситуации. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщил председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай по итогам совещания по предотвращению распространения коронавируса.

«На территории области пока не зафиксировано ни одного случая и подозрений заболевания, вызванного коронавирусом. Никто не требует обсервации на время инкубационного периода. Впрочем, Луганщина готовится к любому развитию событий. Мы будем быстро реагировать на возможные изменения», – заявил глава ЛОГА.

Сергей Гайдай поручил в течение суток обеспечить дежурство бригад скорой медицинской помощи на контрольных пунктах, которые сейчас действуют в области: в Станице Луганской, Меловом, Просяном, Танюшевке.

Также глава Луганской ОГА передал пограничникам дополнительные бесконтактные инфракрасные термометры для проведения температурного контроля людей, пересекающих контрольные пункты въезда/выезда (КПВВ). Поступление еще одной партии таких термометров ожидается в ближайшее время.

Как сообщил Гайдай, заявки о потребности медицинских учреждений Луганщины в средствах индивидуальной защиты уже направлены в Министерство здравоохранения Украины и в Кабмин.

Глава области также поручил повысить уровень осведомленности жителей по предупреждению коронавируса.

Для оказания медицинской помощи в случае подтверждения диагноза на коронавирус в Луганской области определена госпитальная база. Это инфекционное отделение Рубежанской городской больницы и Луганская областная детская клиническая больница. Резервные – инфекционные отделения в Северодонецке и Старобельске.

Напомним, председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко заявил, что Донетчина полностью готова к действиям в случае заноса вируса.