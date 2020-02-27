«Еленовка – нет никого»: Ситуация в пунктах пропуска днем 27 февраля

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 27 февраля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Елена: «12:02. В Горловке на ДНР в сторону Украины машин практически нет»;

«Администратор»: «12:08. Горловка – Бахмут. Прохожу сейчас, нет ни людей, ни машин, нигде»;

Элла: «13:35. Горловка в Украину пусто и пеших, и машин нет»;

Андрей: «13:55. Горловка в Украину машин 5».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Алена: «10:09. Каргилл в сторону Курахово. Пеших много, человек 250 может, под навесом полностью и полная площадка рядом»;

Андрей: «10:23. Марьинка в Донецк "сквозняком", Каргилл в Донецк 6 общей и 2 льготы»;

Андрей: «10:27. Уточняю, на Каргилле общей машин 25, может 30»;

«Администратор»: «10:34. Каргилл, пешая очередь. Родственника лично отвез в 5:30 утра сегодня на БП. Он еще не прошел в Украину. 11:00 (по местному времени, – ред.)»;

Татьяна: «11:12. Каргилл в Донецк около 30 машин»;

«Jen»: «11:19. Да, Каргилл где 30-35 на въезд»;

Ирина: «11:40. Пешая очередь, Каргилл в Украину, человек 200»;

Любовь: «12:14. На Каргилле в Украину час назад было общей 75 машин, льготы 30, 10 автобусов, много пеших».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Георгий: «10:37. В Еленовке в Украину сразу на заезд»;

Дмитрий: «10:41. 16 машин в Еленовке в Украину. Льготы нет»;

Вячеслав: «10:54. Еленовка в Донецк 2 машины, в Украину на заезд после поста 20 машин»;

«Кот»: «11:26. В Еленовке на дно никого, в Украину много»;

«Кот»: «12:19. Еленовка пустая из ДНР. В Новотроицке под 120-140 без льготы»;

«Кот»: «13:28. В Донецк в Еленовке никого»;

Елена: «14:15. В Новотроицке в Волноваху до знака "60"»;

Богдан: «14:24. Еленовка – нет никого. В обе стороны».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» и «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают. Судя по камерам видеонаблюдения, установленным с украинской стороны КПВВ «Станица Луганская», на данном участке линии разграничения большого скопления людей нет: