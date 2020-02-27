За сутки пограничники проверили температуру почти 75 тыс. человек, – глава ГПСУ

Для недопущения распространения в Украине коронавируса мобилизуются все имеющиеся ресурсы, в том числе и вокруг государственной границы, которая фактически является одним из первых противоинфекционных барьеров. Об этом сегодня, 27 февраля, на своей странице в Facebook написал глава Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Сергей Дейнеко.

«В пунктах пропуска через государственную границу и в контрольных пунктах въезда-выезда обеспечено проведение температурного скрининга всех, кто въезжает в Украину. За минувшие сутки на границе нами проверено почти 75 тыс. человек», – сообщил Дейнеко.

По его словам, он лично взял под контроль организацию таких мероприятий в пунктах пропуска на границе со странами ЕС. Вся работа проводится во взаимодействии с Министерством охраны здоровья Украины.

«Я могу заверить: паниковать гражданам не нужно, для этого нет оснований! Мы приложили максимум усилий, чтобы предотвратить распространение инфекции на территорию нашей страны», – заверил глава Госпогранслужбы.

Он также уточнил, что люди, у которых по результатам температурного контроля будет обнаружена повышенная температура тела и явные признаки заболевания, сразу будут направляться на дополнительное медицинское обследование.

Напомним, с 27 февраля, на всех контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе начали измерять температуру людям, пересекающим линию разграничения со стороны некодкотрольной украинским властям территории.