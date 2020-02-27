Измерение температуры на КПВВ: Что будет, если она окажется повышенной

На Донбассе на всех КПВВ в рамках усиления мер контроля для избежания проникновения коронавируса на контролируемую украинской властью территорию, введено обязательное измерение температуры тем, кто пересекает линию разграничения. Об этом сегодня, 27 февраля, говорится в сообщении пресс-центре Операции объединенных сил (ООС)

Проверять температуру у людей, следующих с временно неподконтрольной украинской власти территории Украины, будут пограничники вместе с медицинскими работниками.

По результатам температурного скрининга граждане, которые окажутся больными, будут направляться в учреждения здравоохранения.

«Командование Объединенных сил просит граждан с пониманием отнестись к мерам, которые введены в контрольных пунктах. Пограничники будут обеспечивать быстрое и безопасное пересечение линии разграничения для всех участников движения», – сказано в сообщении.

В нем также напомнили, что в Украине пока ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано.

Напомним, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в Украине все области готовы к приему возможных больных коронавирусом.