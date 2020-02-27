Мэр Краматорска считает, что для префектов нужен специальный закон

Мэр Краматорска Андрей Панков внес свои предложения в ходе обсуждения законопроекта о децентрализации и полномочиях префектов. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом он рассказал сегодня, 27 февраля, во время заседания Совета развития громад и территорий при Донецкой облгосадминистрации в Краматорске.

«В связи с отнесением префекта к органам исполнительной власти необходимо принять специальный закон Украины о префектах. Такой закон должен четко отделять территориальную юрисдикцию префектов областного уровня и районного. Такое разграничение полномочий префектов разного уровня позволит предотвратить спорные ситуации между органами исполнительной власти на соответствующей административно-территориальной единицы», – сказал он.

«Возможно объединение полномочий префектов в области с полномочиями префектов районов, которые включает областной центр. Такое объединение позволит снизить нагрузку на бюджет путем сокращения затрат на содержание аппарата префектуры и предотвратить ненужное расширение количества государственных служащих в масштабах каждой административно-территориальной единицы и государства в целом», – продолжил Панков.

Мэр Краматорска считает, что префект должен не останавливать действие актов органов местного самоуправления, а приостанавливать: «Чтобы избежать задержки с исполнением актов органов местного самоуправления было бы целесообразно указами префектов назначать их представителей в каждом конкретном органе местного самоуправления, и поручить такому представителю анализировать определенные проекты. Нужно закрепить сроки приостановления таких решений и исключительные основания, поскольку должность префекта не должна быть политической. Наличие сроков и исключительных оснований приостановления решений органов местного самоуправления может предотвратить возможности административного давления со стороны префекта».

По его мнению, также нужно исключить из законопроекта о децентрализации норму о ежегодной ротации глав областных советов и не сокращать с 5-ти до 4-х лет сроки полномочий органов местного самоуправления.