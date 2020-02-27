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Перед матчем с «Бенфикой»: «Шахтер» прогулялся по Лиссабону (Фото)

27.02.20 16:11
/ Фото: shakhtar.com

Сегодня, 27 февраля, в Лиссабоне (Португалия) ФК «Шахтер» в ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» встретится с «Бенфикой».

Встреча на стадионе «Эштадиу ду Бенфика» начнется в 22:00. Перед игрой «Шахтер» прогулялся по Лиссабону.

Перед игрой «Шахтер» прогулялся по Лиссабону. / Фото: shakhtar.com

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