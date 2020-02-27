Госпитальные базы и бригады помощи: Все области готовы на случай появления больных с коронавирусом

В Украине все области готовы к приему возможных больных коронавирусом. Об этом сегодня, 27 февраля, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга, передает « РБК – Украина ».

По его словам, в каждой области определили госпитальные базы и бригады экстренной скорой помощи на случай распространения коронавируса.

«В каждом регионе определены на первый этап по две госпитальные базы и бригады скорой экстренной помощи, которые будут вызываться на эти случаи. Эти госпитальные базы имеют у себя в структуре инфекционные боксы – их около 2 500. В целом в инфекционной сети больниц около 12,5 тысячи коек. На первом этапе мы говорим о том, что в каждом обнаруженном случае человек должен быть изолирован», – отметил Ляшко.

При этом он добавил, что в случае роста количества больных у Министерства здравоохранения есть перспективные планы перепрофилирования больниц, когда отделение за отделением перепрофилируются и принимают больных с той или иной инфекцией.

Также Ляшко рассказал, что сейчас в ведомстве отрабатывают вопросы возможной самоизоляции в квартирах для больных с симптомами, как это сейчас внедрили в Германии.

Речь идет о тех людях, которые готовы на самоизоляцию и не имеют симптомов или критериев для госпитализации.