70% украинцев не видят успехов власти по решению конфликта на Донбассе, – опрос КМИС

Успешными действия власти в решении конфликта на Донбассе считают только 25% украинцев, 70% – не видят успехов на этом направлении. Такие данные по итогам опроса общественного мнения* обнародовал сегодня, 27 февраля, Киевский международный институт социологии (КМИС).

Социологи отмечают, что сложился негативный тренд: в декабре 2019 года положительно оценивали работу руководства страны по этому вопросу 40% респондентов. Соответственно, падение по данной позиции составило 15%.

«В оценке успешности власти в деле решения конфликта на Донбассе произошло ухудшение по сравнению с декабрем: только 25% опрошенных полагают, что власть успешная (в декабре было 40%), а 70% – что не успешная (в декабре было 50%)», – говорится в отчете КМИС.

* Опрос был проведен с 21 по 25 февраля 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включены неподконтрольные властям Украины территории АР Крым, отдельных районов Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.