В «ЛНР» всех прибывающих из Китая помещают на карантин

Граждане, прибывающие на временно неподконтрольную украинской власти часть Луганской области из Китая, проходят 14-дневный карантин. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщил главный врач Луганской «республиканской» санитарно-эпидемиологической станции Дмитрий Докашенко.

Он уточнил, что граждан берут под динамическое наблюдение с изоляцией и карантином на 14 дней. «В этот период они обследуются, и в случае, если у них не будет клинических проявлений, будут отрицательные результаты исследований, данные граждане смогут посещать и организованные коллективы и выходить на работу», – пояснил главврач.

Дмитрий Докашенко добавил, что медики для обнаружения коронавируса используют метод исследования полимеразных цепных реакций, широко применяемый в мире, пишут местные интернет-ресурсы.

Напомним, что на Донбассе на всех КПВВ в рамках усиления мер контроля для избежания проникновения коронавируса на контролируемую украинской властью территорию, введено обязательное измерение температуры тем, кто пересекает линию разграничения. В Украине пока ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано.