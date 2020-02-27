На Луганщине полицейские и врач подделали документы о смерти человека

На Луганщине трое полицейских и руководитель медицинского учреждения предстанут перед судом за служебный подлог официальных документов. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По данным ведомства, досудебное расследование по данному факту завершено.

«Следствием установлено, что в июле 2019 года начальник сектора превенции Петропавловского отделения полиции Станично-Луганского отдела полиции ГУНП в Луганской области вместе с двумя подчиненными и заведующей врачебной амбулаторией общей практики семейной медицины в г. Счастье внесли заведомо ложные сведения во врачебное свидетельство о смерти и заключение о ненасильственной смерти лица», – говорится в сообщении.

«Указанные лица внесли сведения по поводу выяснения обстоятельств смерти и отсутствия признаков насильственной смерти, не соответствующие действительности, поскольку выезд по месту смерти лица не осуществлялся, а труп не осматривался», – проинформировали в прокуратуре.

Сейчас обвинительный акт по ч. 2, 4 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины (служебная подделка официальных документов) направлен в Беловодский районный суд Луганской области. Обвиняемым грозит до 3-х лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет.