Пеленгас и осетр: На Донетчине браконьер «нарыбачил» на более 110 тыс. грн

В населенном пункте Бердянское (Донецкая обл.) пограничники Донецкого отряда задержали на побережье Азовского моря 36-летнего гражданина Украины, который вышел в море за пределами объекта базирования и незаконно порыбачил. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

В маломерном плавсредстве гражданина обнаружили 22 пеленгаса и 2 азовских осетра.

Как уточняется, своими действиями мужчина нарушил сразу две нормы закона: ч. 3 ст. 23 Закона Украины «О государственной границе Украины» и ст. 249 УК «Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом».

На место происшествия вызвали представителей Национальной полиции, составили протоколы по ст. 202 КУоАП и по ч. 1 ст. 85 КУоАП. Водные биоресурсы передали Нацполиции. Также направили сообщение для внесения в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 249 УК.

Предварительная сумма оценки ущерба нанесенного государству составила более 110 тыс. грн.

Кроме того, нарушителю запрещен выход в море сроком на 30 суток.