Штурмовали Луганский погранотряд: В Украине объявили в розыск участников НВФ «ЛНР»

На Луганщине организатору и одному из участников вооруженного нападения на Луганский пограничный отряд в июне 2014 года сообщили о подозрении и объявили их в розыск. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«2 июня 2014 года участники так называемого батальона "Леший", который возглавил один из подозреваемых, начали штурм пограничного отряда. К тому времени в состав незаконного вооруженного формирования входило около 400-600 человек. Вооруженные нападавшие вели прицельный огонь из автоматического и стрелкового оружия, в том числе с крыш жилых домов квартала Мирный оккупированного Луганска. Ожесточенный бой длился почти двое суток. В результате вражеской атаки были ранены 8 пограничников и захвачены административные здания», – говорится в сообщении.

«Указанным лицам инкриминируется участие в деятельности непредусмотренного законом вооруженного формирования и нападение в его составе на предприятия, учреждения, организации или на граждан, что привело к тяжким последствиям (ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст.260 УК Украины), и ведение агрессивной войны (ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 УК Украины)», – сообщили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что в настоящее время подозреваемые объявлены в общегосударственный розыск, а досудебное расследование продолжается.