Россия не намерена завершать войну на Донбассе, – Волкер

Россию устраивает нынешняя ситуация на Донбассе, но она пытается перевести международное давление на Украину. О этом в интервью агентству «Укринформ» заявил экс-спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

«Россия и Путин продолжают отрицать любую причастность к вмешательству в Украину, что, как мы знаем, не соответствует действительности. Путин также пытается перевести международное давление с России на Украину. Он заявляет, что Украина не выполняет Минские соглашения, а Россия вообще не несет ответственности за выполнение "Минска" – ни относительно прекращения огня, ни относительно отвода тяжелого оружия, ни относительно роспуска незаконных вооруженных формирований, вывода своих сил и тому подобное», – сказал он.

По его мнению, одной из разумных вещей, которые сделало нынешнее украинское руководство, в частности президент Украины Владимир Зеленский, является то, что он занял четкую позицию, заявив о готовности идти на мирные инициативы и делать шаги вперед в переговорах по Донбассу. «Таким образом он не дал россиянам выйти из-под международного давления и вернул его обратно, на Россию, заявив, что Украина готова попробовать продвигаться дальше. Но возникает вопрос – что Москва готова сделать для этого? И я думаю, это сработало», – считает американский дипломат.

«Я не верю, что Россия намерена завершить войну. Я думаю, что для них вполне комфортна нынешняя ситуация. Из-за этого все остальные шаги по укреплению Украины – в демократической, политической, экономической сферах, относительно построения прочного, жизнеспособного и безопасного общества – это то, что сейчас имеет важнейшее значение. Это также продемонстрирует президенту Путину, что продолжать оккупацию части Украины – не стоит того», – добавил экс-представитель Госдепартамента США по вопросам Украины.