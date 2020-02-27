Донбасс: График выдачи помощи Рината Ахметова на март

В марте помощь Рината Ахметова доставят жителям 14 населенных пунктов, расположенных вдоль линии соприкосновения. Продуктовые наборы получат около 19 500 человек: дети, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщает пресс-служба Фонда Рината Ахметова.
«Бригада мобильной выдачи крупнейшей программы Фонда Рината Ахметова – Гуманитарного Штаба, привезет помощь в Авдеевский, Торецкий, Новоайдарский, Станично-Луганский, Славянский, Волновахский и Ясиноватский районы. Кроме того, стационарный пункт выдачи будет работать в Станице Луганской 11, 17 и 20 марта», – рассказал Михаил Катеринчак, руководитель проектов Фонда.
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Дата приезда
Город, район
Сателлит, село, поселок, для которых осуществляется выдача
Адрес выдачи
03.03.2020
Авдеевский р-н
Авдеевка
пр. Центральный, 28
04-05.03.2020
Авдеевский р-н
Авдеевка
пр. Центральный, 28
06.03.2020
Авдеевский р-н
Авдеевка
пр. Центральный, 28
17.03.2020
Торецкий р-н
Железное, Пивденное
Железное, ул. Пионеров,14
18-19.03.2020
Новоайдарский р-н (Луганская обл.)
Трехизбенка
ул. Булавина, 3
Станично-Луганский р-н (Луганская обл.)
Передельское, Петропавловка
ул. Мира, 80
20.03.2020
Славянский р-н
Святогорск
Ул. Независимости, 5
24.03.2020
Волновахский р-н
Староигнатьевка
ул. Школьная, 73 а
25.03.2020
Волновахский р-н
Гнутово, Павлополь, Пищевик, Черенеко
Гнутово, Центральная, 25
Павлополь, Сивухина, 77
Пищевик, Армейская, 1
Черенеко, Дачная, 14
26-27.03.2020
Ясиноватский р-н
Красногоровка
ул. Ломоносова 18
31.03.2020
Волновахский р-н
Гранитное
ул. Б. Хмельницкого 42
«Помощь Рината Ахметова шестой год продолжает поступать на Донбасс. Беспрецедентная по своим объемам, она уже спасла свыше миллиона человеческих жизней. Это эвакуация и расселение, медикаменты, продуктовые наборы, проведение сложных операций, психологическая и физическая реабилитация детей, пострадавших от вооруженного конфликта. Это помощь самым нуждающимся – тем, кто без нее не справится», – отмечают в пресс-службе.
С 2014 года Фонд выдал почти 12,5 млн продуктовых наборов на Донбассе. Сами мирные жители называют их «наборами выживания».