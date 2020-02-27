Донбасс: График выдачи помощи Рината Ахметова на март

В марте помощь Рината Ахметова доставят жителям 14 населенных пунктов, расположенных вдоль линии соприкосновения. Продуктовые наборы получат около 19 500 человек: дети, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщает пресс-служба Фонда Рината Ахметова.

«Бригада мобильной выдачи крупнейшей программы Фонда Рината Ахметова – Гуманитарного Штаба, привезет помощь в Авдеевский, Торецкий, Новоайдарский, Станично-Луганский, Славянский, Волновахский и Ясиноватский районы. Кроме того, стационарный пункт выдачи будет работать в Станице Луганской 11, 17 и 20 марта», – рассказал Михаил Катеринчак, руководитель проектов Фонда.

Дата приезда Город, район Сателлит, село, поселок, для которых осуществляется выдача Адрес выдачи 03.03.2020 Авдеевский р-н Авдеевка пр. Центральный, 28 04-05.03.2020 Авдеевский р-н Авдеевка пр. Центральный, 28 06.03.2020 Авдеевский р-н Авдеевка пр. Центральный, 28 17.03.2020 Торецкий р-н Железное, Пивденное Железное, ул. Пионеров,14 18-19.03.2020 Новоайдарский р-н (Луганская обл.) Трехизбенка ул. Булавина, 3 Станично-Луганский р-н (Луганская обл.) Передельское, Петропавловка ул. Мира, 80 20.03.2020 Славянский р-н Святогорск Ул. Независимости, 5 24.03.2020 Волновахский р-н Староигнатьевка ул. Школьная, 73 а 25.03.2020 Волновахский р-н Гнутово, Павлополь, Пищевик, Черенеко Гнутово, Центральная, 25 Павлополь, Сивухина, 77 Пищевик, Армейская, 1 Черенеко, Дачная, 14 26-27.03.2020 Ясиноватский р-н Красногоровка ул. Ломоносова 18 31.03.2020 Волновахский р-н Гранитное ул. Б. Хмельницкого 42

«Помощь Рината Ахметова шестой год продолжает поступать на Донбасс. Беспрецедентная по своим объемам, она уже спасла свыше миллиона человеческих жизней. Это эвакуация и расселение, медикаменты, продуктовые наборы, проведение сложных операций, психологическая и физическая реабилитация детей, пострадавших от вооруженного конфликта. Это помощь самым нуждающимся – тем, кто без нее не справится», – отмечают в пресс-службе.

С 2014 года Фонд выдал почти 12,5 млн продуктовых наборов на Донбассе. Сами мирные жители называют их «наборами выживания».