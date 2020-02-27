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Донбасс: График выдачи помощи Рината Ахметова на март

27.02.20 17:30

В марте помощь Рината Ахметова доставят жителям 14 населенных пунктов, расположенных вдоль линии соприкосновения. Продуктовые наборы получат около 19 500 человек: дети, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщает пресс-служба Фонда Рината Ахметова.

«Бригада мобильной выдачи крупнейшей программы Фонда Рината Ахметова – Гуманитарного Штаба, привезет помощь в Авдеевский, Торецкий, Новоайдарский, Станично-Луганский, Славянский, Волновахский и Ясиноватский районы. Кроме того, стационарный пункт выдачи будет работать в Станице Луганской 11, 17 и 20 марта», – рассказал Михаил Катеринчак, руководитель проектов Фонда.

Дата приезда

Город, район

Сателлит, село, поселок, для которых осуществляется выдача

Адрес выдачи

03.03.2020

Авдеевский р-н

Авдеевка

пр. Центральный, 28

04-05.03.2020

Авдеевский р-н

Авдеевка

пр. Центральный, 28

06.03.2020

Авдеевский р-н

Авдеевка

пр. Центральный, 28

17.03.2020

Торецкий р-н

Железное, Пивденное

Железное, ул. Пионеров,14

18-19.03.2020

Новоайдарский р-н (Луганская обл.)

Трехизбенка

ул. Булавина, 3

Станично-Луганский р-н (Луганская обл.)

Передельское, Петропавловка

ул. Мира, 80

20.03.2020

Славянский р-н

Святогорск

Ул. Независимости, 5

24.03.2020

Волновахский р-н

Староигнатьевка

ул. Школьная, 73 а

25.03.2020

Волновахский р-н

Гнутово, Павлополь, Пищевик, Черенеко

Гнутово, Центральная, 25

Павлополь, Сивухина, 77

Пищевик, Армейская, 1

Черенеко, Дачная, 14

26-27.03.2020

Ясиноватский р-н

Красногоровка

ул. Ломоносова 18

31.03.2020

Волновахский р-н

Гранитное

ул. Б. Хмельницкого 42

«Помощь Рината Ахметова шестой год продолжает поступать на Донбасс. Беспрецедентная по своим объемам, она уже спасла свыше миллиона человеческих жизней. Это эвакуация и расселение, медикаменты, продуктовые наборы, проведение сложных операций, психологическая и физическая реабилитация детей, пострадавших от вооруженного конфликта. Это помощь самым нуждающимся – тем, кто без нее не справится», – отмечают в пресс-службе.

С 2014 года Фонд выдал почти 12,5 млн продуктовых наборов на Донбассе. Сами мирные жители называют их «наборами выживания».

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