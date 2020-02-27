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Украина договаривается с НАТО об усилении защиты в Азовском и Черном морях

27.02.20 17:51

Украина ведет переговоры со странами НАТО, чтобы усилить свою защиту в Азово-Черноморском бассейне. Речь идет о передаче Киеву кораблей и другого вооружения, и это является одним из основных приоритетов страны на 2020 год, сообщает «ТСН».

Сейчас идут финальные переговоры по кораблям типа «Айленд» (Island), которые вскоре передислоцируются в Балтимор, где специалисты из США подготовят корабли для украинских ВМС.

Как известно, осенью Украина договорилась с американской стороной о передаче еще трех кораблей класса «Айленд». Планируется, что эти катера пересекут Босфор во втором квартале следующего года. Сейчас проходят финальные технические переговоры, обсуждается также план обучения будущих экипажей, установление вооружения.

В то же время, на переговорных площадках Брюсселя и других стран НАТО продолжаются переговоры о вероятной передаче Украине кораблей и другого вооружения, которое может усилить нас на южном направлении. О каких именно корабли и вооружение говорится, в оборонном ведомстве, пока, не сообщается, однако,«Айлендами» наше усиление точно не ограничится, уверяет заместитель министра обороны Алина Фролова. «У нас идут переговоры со всеми странами, чтобы мы имели полный спектр возможностей и могли выбирать именно те варианты, которые нас интересуют», – заверила Фролова.

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