Нормандский формат: Волкер рассказал о роли Франции в переговорах по Донбассу

Позиции Франции и США в процессе переговоров об урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе могут привести к уменьшению давления на РФ накануне очередной встречи в Нормандском формате. Такое мнение в интервью агентству «Укринформ» высказал экс-спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины.

«Немецкая сторона, на мой взгляд, добросовестно стремится продолжать процесс, и выражает сбалансированную точку зрения, работая над тем, чтобы усилить прогресс в имплементации "Минска". Франция, по моему мнению, сосредоточена больше на гуманитарных аспектах, заявив, что именно это должно быть приоритетом. Впрочем, совсем недавно мы увидели, как президент Макрон делал "увертюры" в адрес президента Путина. Думаю, это является частью его стремления усилить свою лидирующую роль в Европе, особенно в то время, когда роль канцлера Меркель и Христианско-Демократического Союза в Германии снижается», – считает Волкер.

«Поэтому, я считаю, что для Украины сложилась "подвешенная" ситуация, которая может в конечном итоге привести к тому, что давление на Россию несколько уменьшится. Очевидно, это усиливается и тем, что США на протяжении нескольких месяцев не были очень активным игроком. Впрочем, надеюсь, что после визита госсекретаря Помпео (в Киев, – прим. ред.) мы увидим возобновление участия Соединенных Штатов и их поддержку в этом процессе Украины. По моему мнению, это поможет компенсировать равновесие», – прокомментировал американский дипломат.

Экс-спецпредставитель Госдепартамента США также убежден, что Россию устраивает нынешняя ситуация на Донбассе, но она пытается перевести международное давление на Украину.