Политолог рассказал о тактике давления Кремля по Донбассу

Кремль в своей тактике давления на украинскую власть используют символичные даты, в которые обостряется ситуация на Донбассе, а также постоянные переносы переговоров в Нормандском формате. Об этом рассказал политолог Владимир Фесенко.

«Символические даты очень важны. В политике мы это прекрасно понимаем: 5-летие Дебальцево, 5-летие Минских соглашений, годовщина трагических событий на Майдане. Все эти "приветы" (вооруженная атака со стороны "ЛНР" 18 февраля, – прим. ред.) пришли и должны были сработать, и отчасти сработали на обострение внутриполитической ситуации, на реакции общественного мнения. Это тактика давления Кремля на переговорах, в том числе и военного характера», – отметил Фесенко.

«Еще один элемент давления, который появился в 2019 году – откладывание даты Нормандского саммита в Берлине. Та же самая история, которая была с Парижем, когда сначала саммит планировался на сентябрь, потом на октябрь, потом на ноябрь, и только в декабре состоялся. И здесь игра на то, чтобы отдалить этот саммит, игра на нетерпеливости Зеленского. Здесь учитывается его психологический фактор», – считает политолог.

Эксперт рассказал, что один из возможных сценариев урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе – это пошаговое выполнение Минских договоренностей одновременно с поэтапным снятием санкций с России. Владимир Фесенко также заявил, что Донбасс занимает ключевое место в «большой сделке» между Россией и Западом.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV