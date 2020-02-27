Государство в смартфоне: Разумков изучил опыт Эстонии

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, находясь с визитом в Эстонской республике, изучил опыт внедрения компьютерных технологий в сфере предоставления государственных услуг, сообщает «Сегодня.ua».
Поместить государство в смартфон этой стране удалось еще в начале двухтысячных. Опытом охотно делятся с Украиной. 99% услуг государственных органов эстонцы получают онлайн. Даже на выборах голосуют, не выходя из дома.
Эстония – одна из лидеров цифровизации в Евросоюзе. В Украине также планируют развивать цифровизацию и создать «государство в смартфоне».
У нас есть все шансы догнать эстонцев, считает Дмитрий Разумков. «Развитие электронных технологий в 2005 году и в 2020 году – это совершенно разные платформы, с которых мы стартуем. Увеличить, экстраполировать те достижения, которые есть здесь, в Украине, я думаю, не будет слишком большой проблемой», – заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.
С эстонским коллегой – главой парламента, Дмитрий Разумков говорил об укреплении сотрудничества. «Для нас очень важна поддержка эстонской стороны на международном уровне. Особенно на Парламентской ассамблее Совета Европы. Сейчас появляются дополнительные возможности у эстонской стороны в рамках ООН, где Эстония – непостоянный член Совета безопасности. И это те мощности, которые можно будет использовать для развития демократии и достижения мира», – говорит председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.
Министр иностранных дел Эстонии отметил положительные изменения, происходящие в Украине. «Думаю, что путь, который выбрала Украина, – верный. Мы всегда были и остаемся сильным другом Украины на пути к членству в Евросоюзе», – заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.