Ежегодно растет количество студентов, желающих учиться в вузе-переселенце ДонНУ в Виннице

Ежегодно растет количество студентов, желающих учиться в вузе-переселенце Донецком национальном университете имени Васыля Стуса (ДонНУ), который сейчас базируется в Виннице. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщил заместитель главы Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ) Украины Руслан Калинин на своей странице в Facebook.

Так, во время визита в Винницу Калинин посетил перемещенный вуз и встретился с ректором ДонНУ. «Ректор подтвердил, что сейчас вуз снимает 4 помещения в разных концах города, а количество студентов, которые хотят учиться в вузе, ежегодно растет. Сейчас в вузе учатся не только студенты-переселенцы, но и студенты еще из 17 областей Украины», – рассказал замглавы МинВВОТ.

Он уточнил, что по итогу встречи было решено объединить усилия по поиску большого собственного помещения для вуза, а также по строительству общежития для преподавателей и студентов-ВПЛ.

Напомним, ДонНУ вошел в рейтинг лучших университетов Восточной Европы и Центральной Азии по версии британской консалтинговой компании QS (Quacquarelli Symonds). Всего в рейтинг, который составляется в шестой раз, вошло 350 учебных заведений, из них 20 украинских вузов.