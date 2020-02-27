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Мужчина хотел провезти в «ДНР» пневматический пистолет

27.02.20 20:46
Фото: пресс-служба Донецкого погранотряда
Фото: пресс-служба Донецкого погранотряда

На контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Гнутово» (Донецкая обл.) в автомобиле гражданина, который направлялся на временно неподконтрольную украинской власти территорию, был обнаружен пневматический пистолет. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщает пресс-служба Донецкого пограничного отряда.

Мужчина двигался на выезд на автомобиле марки «ВАЗ». «Во время работы совместной досмотровой группы в составе пограничников и представителей ГФСУ произошло срабатывание служебной собаки пограничников. В ходе углубленного досмотра в бардачке салона был обнаружен пневматический пистолет марки "Макаров"», – говорится в сообщении.

Далее гражданин с его «багажом» проследовал для дачи объяснений с представителями Национальной полиции.

Пограничники напоминают, что перемещение через КПВВ любого оружия и даже его имитации запрещено.

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