Реформа децентрализации не противоречит Минским договоренностям, – министр

Реформа децентрализации не противоречит Конституции Украины и Минским договоренностям. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 27 февраля, в Краматорске, во время заседания Совета развития громад и территорий при Донецкой облгосадминистрации, заявил вице-премьер-министр Украины – министр развития громад и территорий Денис Шмыгаль.

«Реформа децентрализации в таком виде, как она продвигается, позволяет нам сформировать в Украине около 1,4 тыс. полноценных громад, которые будут иметь соответствующие полномочия. Это соответствует Основному закону Украины, законодательству и желанию украинского народа. По всем социологическим исследованиям, реформу децентрализации в сегодняшнем виде и на сегодняшнем этапе поддерживает 70% граждан Украины: знают эту реформу, поддерживают ее, считают одной из самых успешных на сегодняшний день», – сказал он.

«Я считаю, что в первую очередь мы должны учесть интерес украинцев и Украины как государства, выполнить законодательство Украины. Никоим образом завершение первого этапа реформы децентрализации, к которому мы сейчас приближаемся, не противоречит Минским договоренностям», – заявил Шмыгаль.

На вопрос о том, как в рамках реформы децентрализации будут развиваться события на Донбассе, министр ответил так: «В первую очередь мы должны говорить о вопросе мира на Донбассе, контроле над государственной границей, а дальше вести уже все остальные дискуссии и разговоры о том, как будут развиваться события на этих территориях».