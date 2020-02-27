Детенизация экономики: В полиции Донетчины заработал «телефон доверия»

Для оперативного реагирования на сообщения граждан в каждой области Украины организована работа «телефонов доверия». Об этом сегодня, 27 февраля, сообщает пресс-служба Национальной полиции в Донецкой области.

«Во исполнение решения правительства на территории государства работники полиции проводят комплекс превентивных мер по противодействию незаконному использованию недр, обороту древесины, топлива, спирта, табака, ликероводочной продукции и игорному бизнесу. С целью координации усилий и повышения эффективности противодействия правонарушениям в указанных сферах в регионах созданы совместные рабочие группы», – говорится в сообщении.

Для оперативного реагирования и пресечения противоправной деятельности в каждом областном управлении стратегических расследований заработали «телефоны доверия».

Поэтому граждане, которым располагают информацией о совершении правонарушений, могут обращаться по спецлинии «102» или на «телефоны доверия».

В Донецкой области: +38 (050) 447-42-17.