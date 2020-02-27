На Луганщине полицейские провели отработку Рубежного (Фото)

В Рубежном (Луганская обл.) сегодня, 27 февраля, более 100 сотрудников полиции, которые входят в состав ООС, и нацгвардийцы провели оперативно профилактическую отработку города. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай.

«Полицейские проверяли транспортные средства, которые заезжают или выезжают из города, владельцев оружия, ранее судимых лиц и граждан, находящихся под административным надзором», – написала она.

«Во время проведения санкционированного обыска домовладения у гражданина полицейскими обнаружены и изъяты граната РГД-5, пистолет системы "Наган" калибра 7,62 мм и сверток с веществом растительного происхождения вероятно каннабисом. Во время проведения поверхностной проверки у гражданина полицейские обнаружили и изъяли пистолет стартовый Retay и патроны к нему. Задокументировано два факта хранения наркотиков. Найден мобильный телефон, который числится как похищенный», – проинформировала Погукай.

Фото: Facebook / Татьяна Погукай

Кроме этого, в Рубежном были выявлены 33 административных правонарушения, проверены 15 владельцев оружия, у 4-х из которых изъяты охотничьи ружья вследствие нарушения владельцами сроков перерегистрации. Также во время проведения мероприятий было выявлено два факта перевозки лесоматериалов с сомнительными документами.