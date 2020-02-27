Более 750 тысяч переселенцев обратились за возобновлением выплаты пенсии на Донетчине

Более 750 тысяч переселенцев обратились за возобновлением выплаты пенсии в управления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Донецкой области. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщила начальник Главного управления ПФУ в Донецкой области Наталия Рад на своей странице в Facebook.
Рад опубликовала инфографику «Структура и динамика контингента пенсионеров Донетчины за 2019 год». «В результате перемещения на подконтрольную территорию в управления ПФУ в Донецкой области по состоянию на 1 января 2020 года фактически обратились за возобновлением выплаты пенсии 759,1 тысяч временно перемещенных лиц», – говорится в ней.
Также, согласно обнародованным данным, общее количество пенсионеров, которые состоят на учете в органах Фонда области, в сравнении с началом года увеличилось на 24,3 тысячи или на 1,02% и составляет 1 млн 261 тысячу лиц, из которых 525,6 тысяч имеют статус переселенцев. От общего количества пенсионеры-ВПЛ составляют 42%.
По видам пенсионного обеспечения статистика следующая:
- по возрасту получают 989 тысяч;
- по инвалидности – 120,9 тыс.;
- в случае утраты кормильца – 94 тыс.;
- за выслугу лет – 23,4 тыс.;
- социальные пенсии – 6,7 тыс.;
- пожизненное денежное содержание – 0,3 тыс.;
- военнослужащие и другие категории граждан – 26,7 тыс.