Более 750 тысяч переселенцев обратились за возобновлением выплаты пенсии на Донетчине

Более 750 тысяч переселенцев обратились за возобновлением выплаты пенсии в управления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Донецкой области. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщила начальник Главного управления ПФУ в Донецкой области Наталия Рад на своей странице в Facebook.

Рад опубликовала инфографику «Структура и динамика контингента пенсионеров Донетчины за 2019 год». «В результате перемещения на подконтрольную территорию в управления ПФУ в Донецкой области по состоянию на 1 января 2020 года фактически обратились за возобновлением выплаты пенсии 759,1 тысяч временно перемещенных лиц», – говорится в ней.

Также, согласно обнародованным данным, общее количество пенсионеров, которые состоят на учете в органах Фонда области, в сравнении с началом года увеличилось на 24,3 тысячи или на 1,02% и составляет 1 млн 261 тысячу лиц, из которых 525,6 тысяч имеют статус переселенцев. От общего количества пенсионеры-ВПЛ составляют 42%.

По видам пенсионного обеспечения статистика следующая: