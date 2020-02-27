Оборонный заказ на три года: Зеленский подписал указ

Президент Украины подписал указ о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 февраля 2020 года «Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2020 год и 2021, 2022 годы». Об этом сообщается на сайте главы государства.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 февраля 2020 года "Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2020 год и 2021, 2022 годы» (прилагается, тайно, без подпункта 5 пункта 2, пункта 3, подпункта 2 пункта 7 – несекретно)», – говорится в сообщении.

Контроль за выполнением решения СНБО, введенного в действие настоящим указом, возложень на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины,

Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования.