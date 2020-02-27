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В «ЛНР и «ДНР» два человека подорвались на минах

27.02.20 20:06
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ЛНР и «ДНР» сегодня, 27 февраля, два человека подорвались на минах, один из них погиб. Об этом сообщает пресс-служба «народной милиции ЛНР».

«Сегодня местный житель н.п. Пионерское, выполняя хозяйственные работы за территорией приусадебного участка на берегу реки Северский Донец, наступил на противопехотную мину ПМН-2. В результате подрыва на мине мирный житель получил многочисленные ранения несовместимые с жизнью, от которых скончался», – говорится в сообщении.

«Еще один случай произошел сегодня в ДНР. На северо-западной окраине Донецка мирный житель лишился двух пальцев руки в результате взрыва неустановленного боеприпаса, который он нашел на приусадебном участке», – заявили в «народной милиции ЛНР».

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