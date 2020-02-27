Украина восстанавливается, и это головная боль для Путина – Financial Times

Украина постепенно выходит из экономического кризиса, что для Кремля и, в частности, президента РФ Владимира Путина является крайне неудобным. Об этом говорится в статье издания Financial Times (FT) «Восстановление Украины – головная боль для Путина», сообщает «УНН».

«Украина может показаться узником негативных заголовков», – пишут журналисты.

Они вспомнили, в частности, о недавней атаке незаконных вооруженных формирований на Донбассе и скандале с импичментом президента США Дональда Трампа. «Вне поля зрения, однако, экономические новости стали в основном позитивными. Под руководством поддерживающих реформы президента и парламента, Украина выходит из кризиса, последовавшего за ее революцией и военным вмешательством России шесть лет назад. Некоторые эксперты считают, что это лучший шанс за годы экономического роста», – пишет FT.

Так, сообщается, что в прошлом месяце Киев разместил 1,25 млрд евро долга под процентную ставку всего 4,37% – примерно вдвое меньше, чем Украина одалживала год назад или около того. Благодаря 17%-му росту курса гривны в прошлом году иностранные резервы в январе достигли максимума с 2012 года. Государственный долг сократился с 81% объема производства в 2016 году до 51%.

Как пишет FT, основы были заложены в эпоху пятого президента Петра Порошенка. «Несмотря на недостатки, его правительство решило некоторые сложные вопросы – и заплатило политическую цену. Оно подняло цены на природный газ с длительным субсидированием до рыночных уровней, что вызвало некоторую боль для потребителей, но привело к восстановлению государственных финансов. Оно дало центральному банку свободу действий для очистки теневого и неэффективного банковского сектора. Антикоррупционные меры, которые оно ввело, постепенно начинают приносить плоды», – пишут авторы статьи.

Они также отмечают помощь средств, переведенных украинскими рабочими за рубежом на родину. Исследование, проведенное Всемирным банком, показало, что 5 млн трудовых ресурсов из Украины – 1-2 млн из них в одной только Польше – сделали ее крупнейшим получателем денежных переводов в Европе – 14,4 млрд долл. в 2018 году. Приток от украинцев за границей сократился до 12 млрд долл. в прошлом году, когда украинцы начали возвращаться домой, привлеченные экономическим ростом, приближающимся к 4%, и ростом реальной заработной платы в течение 2019 года почти на 10%.

С тех пор, как Владимир Зеленский был избран президентом в прошлом году, а его партия «Слуга народа» получила парламентское большинство, было принято так много законов о реформах, что международные партнеры предостерегли Киев от необходимости жертвовать качеством в спешке. В стране должно произойти знаменательное изменение: украинцам будет разрешено покупать и продавать землю. В результате производительность труда в сельском хозяйстве и пищевой промышленности должна возрасти.

«Вырисовываются два потенциальных риска. Один из них... заключается в том, что коррумпированная власть могущественных олигархов Украины в политическом классе снова срывает реформу. Инвесторы обеспокоены влиянием на Зеленского со стороны бывшего совладельца ПриватБанка Игоря Коломойского, который борется за возвращение банка – и который помог привести президента к власти. Однако и здесь произошли обнадеживающие события. В этом месяце Зеленский, похоже, дистанцировался от миллиардера, уволив начальника штаба, который ранее был адвокатом Коломойского», – говорится в статье.

Авторы явно подразумевают увольнение Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента Украины. На его место Зеленский назначил своего помощника Андрея Ермака. «Больший риск исходит от мстительного Кремля. Смотреть на то, как Украина растет быстрее, чем Россия, даже если она все еще беднее, после того, как она сменила своих лидеров на свободных выборах в прошлом году, неудобно для Владимира Путина, лидера России в течение 20 лет. Без мира на востоке Украины на условиях, которые может принять Киев, недавний рост числа боевых действий является напоминанием о рычагах, которые Москва все еще может тянуть», – заключают журналисты.