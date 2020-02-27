Запад должен усилить давление на Россию, – Волкер

США и западные партнеры должны объединиться и помочь Украине в противостоянии с Россией, в частности – усилить давление и санкции. Такое мнение в интервью агентству «Укринформ» высказал экс-спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины.

На вопрос, как именно Запад может помочь украинским властям в ситуации, когда международное давление на РФ слабеет, он ответил так: «Очевидно, путем выражения общей твердой позиции в поддержку суверенитета и территориальной целостности, а также четкой позиции относительно ответственности России за все – в том числе за ее руководство сепаратистскими группировками и привлечение собственных вооруженных сил».

«Кроме того, нужно продолжать и даже увеличивать оборонную помощь для Украины. Необходимо поддерживать санкции, а также усиливать их. Все это нужно делать в течение длительного периода времени, тогда это будет иметь эффект. Как мы видим сейчас с санкциями против судов и трубопровода Nord Stream-2, они привели к остановке строительства. Очевидно, это создало определенный фон для России, которая впоследствии согласилась возобновить транзит [газа] через Украину. Следовательно, такие шаги, по моему мнению, имеют большое значение», – считает Волкер.

Экс-спецпредставитель Госдепартамента США также убежден, что Россию устраивает нынешняя ситуация на Донбассе, но она пытается перевести международное давление на Украину.