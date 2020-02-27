Дело МН17: Волкер прокомментировал начало судебных слушаний

В начале марта в Нидерландах пройдут первые судебные слушания относительно сбитого над Украиной авиарейса MH17, а то, что РФ создает и распространяет дезинформацию об авиакатастрофе, не удивительно. Об этом в интервью агентству «Укринформ» заявил экс-спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины.

«Россияне начали это делать сразу, как только самолет был сбит, и они продолжали это и потом, для того, чтобы вывести себя из-под прямой ответственности за уничтожение гражданского авиалайнера. Но, очевидно, что определенные шаги [со стороны международного сообщества] уже были сделаны. В частности, составлен исчерпывающий отчет, а расследование с участием международных представителей было прозрачным, публичным и ответственным. Это все – важные вещи», – отметил Волкер.

«Что могла бы сделать Украина? По моему мнению, это – скомпилировать и предоставить неопровержимые материалы, основанные на фактах, которые будут демонстрировать то, что происходило в то время в том месте. И это должно делаться в очень тесном взаимодействии с западными правительствами через медиа, чтобы сохранялось объективное мнение о том, что произошло на самом деле», – считает американский дипломат.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

Ранее сообщалось, что Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.

Кроме того, в сентябре 2016 года, Совместная следственная группа (JIT) объявила, что на основании неопровержимых доказательств установлено: самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук» 9M38, запущенной с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории на востоке Украины.

Также, 24 мая 2019 года Международная совместная следственная группа сообщила, что «Бук», из которого сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.