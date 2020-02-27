Многие даже не слышали: Люди с инвалидностью могут пройти бесплатную реабилитацию в Краматорске (Видео)

В Краматорске работает единственный в Донецкой области центр комплексной реабилитации для людей с инвалидностью. Но о том, что такое учреждение существует, многие даже не слышали. А главное: врачи иногда умалчивают, что пациенту можно пройти там курс процедур.

Здесь пациент Сергей Орлов восстанавливается на занятиях по подвесной терапии. 6 лет назад парень получил травму позвоночника на шахте в Лисичанске. На реабилитации – уже в третий раз. Но отмечает, что о том, что на Донбассе существует подобное заведение, узнал случайно, а не от медработников, как должен бы был. «Я просто узнал от друзей. Без понятия – почему. А потом когда я пришел, сказал – вот мне надо выписать, мне говорят "да, хорошо, без проблем выпишем". Ты лечишься здесь, живешь, питаешься, общаешься», – рассказал Сергей.

Чтобы показать специалистам региона, какие услуги здесь предоставляют, по центру проводят экскурсию. «Это эрготерапия. Она предназначена для постинсультных пациентов и для спинальников, у которых поражены кисти, они их не чувствуют. Нам нужно разрабатывать мелкую моторику. Также на брусьях мы учимся с постинсультными ходить и с помощью вертикализатора распределять нагрузку как на здоровую, так и на больную ногу», – объяснила медсестра по лечебной физкультуре Анастасия Кобринская.

Здесь есть как лечебная физкультура, так и физиотерапевтические процедуры. Специальные тренажеры и оборудование помогают в восстановлении с нарушениями опорно-двигательного аппарата, ДЦП, больным после инсульта при межпозвоночной грыже, сколиозе. Для людей с ментальным расстройством, слепо-глухо-немых – развивающие занятия, школа самостоятельной жизни.

Кроме того, здесь можно пройти учебные курсы и получить новую профессию. Восстанавливаться в заведении возможно от двух до 9 месяцев. Ежегодно реабилитацию в центре проходят примерно 200 человек с инвалидностью. «Здесь они учатся, общаются друг от друга, они познают новые навыки. Можно сказать, что начинается новая жизнь, которая необходима после травмы или заболевания», – говорит глава областной организации инвалидов Надежда Паламарчук.

Жительница Краматорска Юлия Михно тоже имеет инвалидность. Однако здесь она не ради реабилитации – хочет работать медсестрой. Сейчас проходит курсы повышения квалификации. Единственное, что волнует девушку, выдадут ли ей разрешение на такую ​​работу. «Задают такие вопросы, как я могу оказывать помощь людям, будучи на тележке. То есть, мне может быть неудобно. Что у меня есть какие-то возможности. Хотя возможностей у меня очень много. Медицина – это мое», – сказала Юлия.

В экспертной медкомиссии отмечают, что сейчас люди с инвалидностью получили больше прав на трудоустройство чем раньше. «Почему ее должны ограничивать в трудоустройстве? Просто есть, в зависимости от возможностей инвалида, легкие, умеренные, или выраженные ограничения по тому, в каких условиях может работать данная особа с инвалидностью», – пояснила врач-реабилитолог межрайонной офтальмолого-кардиологической медико-социальной экспертной комиссии Наталья Шумилина.

Источник: ТК «Донбасс»