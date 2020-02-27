Теперь спасаем жизни каждый день: Врач из Николаева о проекте «200 скорых для Украины»

Николаевская областная больница в рамках проекта Фонда Рината Ахметова «200 скорых для Украины» получила новый спецавтомобиль типа С, благодаря которому медики спасают новорожденных. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщает пресс-служба Фонда.

«У нас на всю область всего три больницы, в которых есть оборудование для искусственной вентиляции легких: в Первомайске, Вознесенске и Николаеве. А область большая, много роддомов, и в каждом может родиться ребенок с болезнью, которая угрожает его жизни. Чтобы экстренно довезти такого малыша до аппарата ИВЛ, нужна неонатальная "скорая", которой у нас не было до прошлого года. Это порой плохо заканчивалось. Но теперь спасаем жизни каждый день благодаря машине, которую нам подарил Фонд Рината Ахметова», – рассказал заведующий отделением реанимации Николаевской областной больницы Сергей Фомин.

По его словам, в среднем неонатальный автомобиль от Рината Ахметова выезжает в родильные стационары Николаевской области 2–3 раза в сутки. Основные причины вызовов – рождение детей с синдромами дыхательных расстройств, малым весом, асфиксиями и пороками сердца.

«Для нас это ежедневная работа. Врачи не считают это подвигом. Но каждая спасенная жизнь – это, конечно, бесценно. Со всей области в нашу больницу везем детей, потому что только у нас есть аппараты ИВЛ, которые могут долгое время поддерживать жизнедеятельность малышей и способствовать реанимации. В Первомайске и Вознесенске оборудование не рассчитано на долгое бесперебойное использование. Довезти деток до нас можно быстро и безопасно благодаря новой машине. В ней есть все необходимое для транспортировки и оказания экстренной помощи, в том числе система искусственной вентиляции легких», – пояснил Фомин.

В рамках проекта «200 скорых для Украины» украинские больницы, амбулатории и подстанции «скорой помощи» получили две сотни машин, среди которых 22 неонатальных автомобиля, предназначенных для реанимации новорожденных.

«Проект "200 скорых для Украины" реализуется по личному решению учредителя Фонда Рината Ахметова. Впервые за 28 лет независимости страны Ринат Ахметов – единственный благотворитель, который передал медикам такое количество суперсовременных машин скорой помощи. Врачи Украины получили 64 медицинских внедорожника, 22 неонатальных автомобиля и 114 "реанимаций на колесах"», – напоминают в пресс-службе Фонда.