На Донбассе в результате обстрелов НВФ погиб украинский военный

На Донбассе в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) сегодня, 27 февраля, один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще один получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
«В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», – говорится в сообщении.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил:
- вблизи населенного пункта Новомихайловка – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- вблизи Красногоровки – из станкового противотанкового гранатомета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил три обстрела позиций сил ООС:
- дважды вблизи Новотошковского – из 120-мм минометов противник выпустил по украинским военным 30 мин, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи Орехово – из миномета калибра 120 мм – 3 мины.