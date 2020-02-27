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На Донбассе в результате обстрелов НВФ погиб украинский военный

27.02.20 20:28
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Донбассе в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) сегодня, 27 февраля, один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще один получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

«В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», – говорится в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил:

  • вблизи населенного пункта Новомихайловка – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • вблизи Красногоровки – из станкового противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил три обстрела позиций сил ООС:

  • дважды вблизи Новотошковского – из 120-мм минометов противник выпустил по украинским военным 30 мин, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • вблизи Орехово – из миномета калибра 120 мм – 3 мины.

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