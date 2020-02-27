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Коронавирус: В Минздраве уточнили, что будут следить за «контактными лицами»

27.02.20 20:55
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В рамках подготовки к проникновению коронавирусной инфекции в Украину Министерство здравоохранения ввело ранее не использовавшееся определение «контактные лица». Данная формулировка появилась в обнародованном на сайте министерства приказе №552 от 25 февраля 2020 года «Об утверждении и внедрении стандартов медицинской помощи при коронавирусной болезни 2019 (Сovid-19)», пишет «Сегодня.ua».

Согласно тексту документа, в категорию «контактных лиц» входят несколько групп людей:

  • медработник, оказывающий прямую медицинскую помощь пациентам с COVID-19;
  • человек, посещающий пациента с коронавирусом или находящийся с ним в одном помещении;
  • сотрудники или соседи зараженного по домохозяйству;
  • те, кто ехал с ним в любом транспорте в течение 14 дней после возникновения симптомов.

Контактных лиц планируют контролировать в течение 14 дней от последнего незащищенного контакта, а также им рекомендуется ограничивать путешествия и передвижения.

Также в приказе Минздрава приведен перечень средств индивидуальной защиты, среди них перчатки для осмотра, щиток для лица, защитные очки, хирургическая маска и халат.

Напомним, что на Донбассе на всех КПВВ в рамках усиления мер контроля для избежания проникновения коронавируса на контролируемую украинской властью территорию, введено обязательное измерение температуры тем, кто пересекает линию разграничения.

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