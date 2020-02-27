Германия выделит еще 4 млн евро на гуманитарную помощь Украине

Правительство Германии выделит в текущем году дополнительно 4 млн евро в качестве гуманитарной помощи Украине, в 2021 году предусмотрены еще 2 млн евро. Об этом сообщила сегодня, 27 февраля, пресс-служба МИД ФРГ, пишет « УНН ».

Средства пойдут на проекты, которые реализует Международный комитет Красного креста. Как отмечается, ранее правительство ФРГ уже приняло решение о выделении в текущем году 2 млн евро на поддержку Украины.

Всего власти Германии за 2019-2021 годы одобрили выделение 12,3 млн евро в качестве гуманитарной помощи стране. В основном они пошли и пойдут на проекты на востоке Украины для преодоления последствий конфликта на Донбассе, в том числе на оказание поддержки, в том числе медицинской, внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), отметили в немецком внешнеполитическом ведомстве.