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Курс гривны будет укрепляться, – Маркарова

27.02.20 21:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Впервые за последние десять лет в Украине изменились макроэкономические тренды, среди которых курс гривны. Об этом сказала министр финансов Оксана Маркарова в интервью «Finclub».

«Сейчас мы проводим серьезный анализ ситуации, потому что впервые за последние десять лет видим изменение некоторых макроэкономических трендов. Согласно той информации, которую мы получаем от Министерства экономики, Нацбанка, макропрогнозистов во Всемирном банке и МВФ, это те факторы, которые будут иметь как минимум среднесрочное влияние на бюджет. И январь это также подтверждает. Во-первых, курс. Он сейчас сильнее того, который был учтен в бюджете, и мы видим тренд на дальнейшее укрепление. А макроэкономические модели показывают: чем больше валюты будет заходить в страну, тем больше будет развиваться экономика. Это тоже повлияет на усиление валюты», – сказала Маркарова.

Среди изменившихся трендов она также отметила снижение цен на энергоресурсы.

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